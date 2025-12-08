Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, L580

Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Coesfeld (ots)

Ein aufmerksames Ehepaar bemerkte am 07.12.2025, gegen 22.45 Uhr, einen 35-jährigen Dülmener und dessen Rad am Rande des Geh-und Radweges der L580 in Dülmen auf dem Boden liegen. Sie hielten an und riefen einen Rettungswagen und verständigten die Polizei. Bei der Unfallaufnahme gab der Dülmener der Polizei gegenüber spontan an, mit seinem Rad gestürzt zu sein, weil er wohl zu viel Alkohol am Abend konsumiert habe. Bei dem Sturz verletzte er sich so stark, dass ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus brachte.

Später im Krankenhaus revidierte er seine Aussage und gab an, lediglich das Rad geschoben zu haben.

Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell