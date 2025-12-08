PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Schulze Frenkings Hof/ Hütte aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben eine Hütte am Schulze Frenkings Hof am Sonntag (07.12.25) aufgebrochen. Zwischen 00.10 Uhr und 10.45 Uhr liegt die Tatzeit. Die Täter entwendeten unter anderem Leuchtschilder und alkoholische Getränke. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

