POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Schulze Frenkings Hof/ Hütte aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben eine Hütte am Schulze Frenkings Hof am Sonntag (07.12.25) aufgebrochen. Zwischen 00.10 Uhr und 10.45 Uhr liegt die Tatzeit. Die Täter entwendeten unter anderem Leuchtschilder und alkoholische Getränke. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
