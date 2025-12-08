Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

In der Dorfbauerschaft sind Einbrecher in ein Haus eingebrochen. Zwischen 19.20 Uhr am Samstag (06.12.25) und 00.00 Uhr am Sonntag (07.12.25) gelangten diese durch eine Tür ins Innere, wo sie eine weitere Tür aufhebelten. Die Täter entwendeten Bargeld.

Zwischen 18.15 Uhr und 19.45 Uhr sind Unbekannte am Samstag (06.12.25) in ein Haus an der Straße Schlossfeld eingebrochen. Sie hebelten zuvor eine Terrassentür auf. Die Täter flüchteten mit Bargeld. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell