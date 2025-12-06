PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/Vermisster 89-Jähriger angetroffen - Suchmaßnahmen beendet

Coesfeld (ots)

Der Vermisste 89-jährige Coesfelder, den die Polizei seit Freitag (05.12.) suchte, wurde gefunden. Der Mann hatte das Krankenhaus in Nottuln gegen Mittag in unbekannte Richtung verlassen und wurde seitdem vermisst. Die Polizei suchte den Mann mit großem Aufwand, unter anderem setzte sie mehrfach Drohnen, Personenspürhunde und Polizeihubschrauber ein. Nachdem die Suche Freitag nicht zum Erfolg geführt hatte, wurde sie Samstag (06.12.) fortgesetzt. Dennoch blieb der Mann zunächst verschwunden.

Am Samstag gegen 15.00 Uhr trafen Spaziergänger einen stark unterkühlten Mann auf einer Bank in einem Waldstück im Bereich Uphoven an und informierten den Rettungsdienst. Bei dem Mann handelte es sich um den seit 26 Stunden Vermissten. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 19:05

    POL-COE: Nottuln, Krankenhaus, vermisster 89-jähriger Coesfelder

    Coesfeld (ots) - Ein 89-jähriger Coesfelder wird vermisst. Seit dem 05.12.2025, ca. 12:45 Uhr ist der 89-jährige vom Krankenhaus Nottuln in unbekannte Richtung abgängig und bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht zurückgekehrt. Der Vermisste ist zu Fuß unterwegs und an Demenz erkrankt. Es ist nicht auszuschließen, dass der Vermisste öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Die Person wird wie folgt beschrieben: - männlich - 89 ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 13:48

    POL-COE: Olfen, Kökelsum/ Automat aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Eine unbekannte Person hat auf einem Hof an der Straße Kökelsum einen Verkaufsautomaten für Eis aufgebrochen und die Bargeldkassette entwendet. Passiert ist das gegen 20.30 Uhr am Donnerstag (04.12.25). Eine Kamera zeichnete ein rotes Mercedes Sport Coupe auf, aus dem ein unbekannter Täter auf der Beifahrerseite ausstieg. Nach dem Aufbruch flüchteten die Personen in dem Auto in Richtung B235. Die ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 10:30

    POL-COE: Dülmen, Mühlenweg, Hülstener Straße / Radfahrer schwer verletzt

    Coesfeld (ots) - Am 04.12.2025, gegen 15.43 Uhr, befuhr eine 28-jährige Autofahrerin aus Dülmen den Mühlenweg in Dülmen in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Hülstener Straße missachtete die Dülmenerin die Vorfahrt eines 41-jährigen Fahrradfahrer aus Dülmen der auf dem Geh-/Radweg der Hülstener Straße fuhr. Sie erfasste den von links kreuzenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren