Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/Vermisster 89-Jähriger angetroffen - Suchmaßnahmen beendet

Coesfeld (ots)

Der Vermisste 89-jährige Coesfelder, den die Polizei seit Freitag (05.12.) suchte, wurde gefunden. Der Mann hatte das Krankenhaus in Nottuln gegen Mittag in unbekannte Richtung verlassen und wurde seitdem vermisst. Die Polizei suchte den Mann mit großem Aufwand, unter anderem setzte sie mehrfach Drohnen, Personenspürhunde und Polizeihubschrauber ein. Nachdem die Suche Freitag nicht zum Erfolg geführt hatte, wurde sie Samstag (06.12.) fortgesetzt. Dennoch blieb der Mann zunächst verschwunden.

Am Samstag gegen 15.00 Uhr trafen Spaziergänger einen stark unterkühlten Mann auf einer Bank in einem Waldstück im Bereich Uphoven an und informierten den Rettungsdienst. Bei dem Mann handelte es sich um den seit 26 Stunden Vermissten. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell