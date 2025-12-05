Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Kökelsum/ Automat aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Eine unbekannte Person hat auf einem Hof an der Straße Kökelsum einen Verkaufsautomaten für Eis aufgebrochen und die Bargeldkassette entwendet. Passiert ist das gegen 20.30 Uhr am Donnerstag (04.12.25). Eine Kamera zeichnete ein rotes Mercedes Sport Coupe auf, aus dem ein unbekannter Täter auf der Beifahrerseite ausstieg. Nach dem Aufbruch flüchteten die Personen in dem Auto in Richtung B235.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

-männlich -schlank -bekleidet mit dunkler Hose -schwarzer Kapuzenpullover -trug bei Tatausführung Einmalhandschuhe

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell