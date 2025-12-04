POL-COE: Nordkirchen, An der Post/ Grauer Mercedes V-Klasse beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer beschädigte mit seinem Auto am Donnerstag (04.12.25) einen grauen Mercedes V-Klasse. Zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr stand das Auto auf dem Aldiparkplatz. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
