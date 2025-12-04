PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, An der Post/ Grauer Mercedes V-Klasse beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte mit seinem Auto am Donnerstag (04.12.25) einen grauen Mercedes V-Klasse. Zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr stand das Auto auf dem Aldiparkplatz. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

