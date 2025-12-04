Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Mühlenstraße

Exhibitionist vor dem Wohnzimmerfenster - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter suchte eine 85-jährige Billerbeckerin in der Zeit vom 06.10.2025 bis 21.11.2025 insgesamt dreimal auf. Die Situation verlief jedes Mal gleich: In den Abendstunden saß die Seniorin auf ihrer Couch im Wohnzimmer. In diesem Zeitraum ließen sich ihre Jalousien nicht herunterlassen, sodass man in ihre Erdgeschosswohnung schauen konnte. An einem dieser Fenster stand ein Mann, den sie wie folgt beschrieb:

- ca. 30 - 35 Jahre - 170 -180 cm groß - schlanke Statur - dunkler Hauttyp (südländisches Aussehen) - dünner Oberlippenbart in Mundbreite - bekleidet mit einer dunklen Stoffhose, einem dunklen Mantel und einem Hut mit Krempe

Dieser öffnete daraufhin seinen Mantel, ließ die Hose hinunter und zeigte sein Geschlechtsteil der Seniorin. Sobald diese sich in Richtung des Tisches bewegte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell