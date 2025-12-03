Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Straße/ Geldbörse gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (03.12.25) einer 86-jährigen Lüdinghauserin im Netto an der Olfener Straße die Geldbörse gestohlen. Gegen 11.30 Uhr lenkte ein Mann sie ab, indem er ihr ein Paket zeigte und fragte, ob das etwas für ein Kind sei. Dann ging er weg. Die Frau bemerkte umgehend ihre geöffnete Bauchtasche. Sie versuchte noch, dem Mann zu folgen, was jedoch nicht gelang.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

-rund 1,70 Meter -40-50 Jahre -gebrochenes Deutsch -südländisches Erscheinungsbild -rundliche Figur -schwarz gekleidet

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell