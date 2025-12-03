POL-COE: Havixbeck, Pieperfeldweg/ Einbrüche
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Pieperfeldweg am Dienstag (02.12.25) in zwei Häuser eingebrochen. Zwischen 13 Uhr und 18.40 Uhr öffneten die Täter beim ersten Haus eine Kellertür gewaltsam, beim anderen Haus die Terrassentür. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
