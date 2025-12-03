PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Billerbeck, Esking/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

In der Bauerschaft Esking sind Unbekannte am Dienstag (02.12.25) in zwei beieinanderliegende Häuser eingebrochen. Beim ersten schlugen die Täter die Fensterscheibe ein, beim zweiten öffneten Unbekannte gewaltsam ein Küchenfester. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Tatzeiten liegen zwischen 14.30 Uhr und 17.20 Uhr. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

