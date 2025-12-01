POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Seppenrader Straße/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind an der Seppenrader Straße in Seppenrade in Büroräume eingebrochen. Zwischen 14.45 Uhr am Freitag (28.11.25) und 7.15 Uhr am Montag (01.12.25) öffneten die Täter gewaltsam eine Tür und entwendeten Bargeld. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
