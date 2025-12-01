POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Seppenrader Straße/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten E-Bike-Fahrer. Gegen 1.30 Uhr half eine 30-jährige Dülmenerin mit weiteren Zeugen am Sonntag (30.11.25) einem zuvor gestürzten E-Bike-Fahrer. Während der Versorgung des Mannes stand die Ersthelferin auf. Ein unbekannter E-Bike-Fahrer fuhr in dem Moment an ihr vorbei und berührte sie mit dem Lenker. Daraufhin stürzten beide. Der Unbekannte fragte zwar, ob ...

mehr