Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Seppenrader Straße/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind an der Seppenrader Straße in Seppenrade in Büroräume eingebrochen. Zwischen 14.45 Uhr am Freitag (28.11.25) und 7.15 Uhr am Montag (01.12.25) öffneten die Täter gewaltsam eine Tür und entwendeten Bargeld. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

