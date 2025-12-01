PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten E-Bike-Fahrer. Gegen 1.30 Uhr half eine 30-jährige Dülmenerin mit weiteren Zeugen am Sonntag (30.11.25) einem zuvor gestürzten E-Bike-Fahrer. Während der Versorgung des Mannes stand die Ersthelferin auf. Ein unbekannter E-Bike-Fahrer fuhr in dem Moment an ihr vorbei und berührte sie mit dem Lenker. Daraufhin stürzten beide. Der Unbekannte fragte zwar, ob alles in Ordnung sei, fuhr dann jedoch in Richtung Münsterstraße weiter. Er saß auf einem anthrazitfarbenen/schwarzen E-Bike. Die Dülmenerin wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Der zuvor gestürzte und erst versorgte Mann kam nach bisherigem Stand mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

   -männlich -rund 1,80 Meter -circa 50 Jahre -normale Statur -trug 
keinen Bart -sprach akzentfreies Deutsch -dunkle Jeans -schwarze 
Strickmütze mit einem Emblem der Cansas City Chiefs (Football-Team) 
-schwarze Steppwinterjacke mit einem babyblauen Emblem

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

