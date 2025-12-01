Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld

Falsche Bankmitarbeiterin betrügt 90-Jährige

Coesfeld (ots)

Eine 90-Jährige erhielt am 28.11.2025 einen betrügerischen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Dabei sei eine hohe Geldabbuchung gestoppt und die Bankkarte gesperrt worden, sodass sie von einem Bankmitarbeiter abgeholt werden müsse, zusammen mit der PIN-Nummer der Karte.

Gegen 14.15 Uhr erschien eine unbekannte Person mit folgender an ihrer Haustür. Diese wird wie folgt beschrieben:

- männlich - südeuropäisches Erscheinungsbild - schwarze Haare - kleiner Schnurbart - dunkel gekleidet - ca. 165 cm groß - eventuell fußläufig unterwegs gewesen

Die Seniorin händigte ihm Bankkarte aus. Laut ihrer Aussage, zog sie die Bankkarte aus einer Schutzhülle heraus, in welcher sich ein Zettel mit ihrer PIN-Nummer befunden habe. Diese habe sie nicht vorgezeigt.

Danach flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Anschließend hoben die Täter bereits an einem Bankautomaten in Dülmen eine niedrige vierstellige Summe vom Konto der 90-Jährigen ab.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter der Telefonnummer 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell