PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld
Falsche Bankmitarbeiterin betrügt 90-Jährige

Coesfeld (ots)

Eine 90-Jährige erhielt am 28.11.2025 einen betrügerischen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Dabei sei eine hohe Geldabbuchung gestoppt und die Bankkarte gesperrt worden, sodass sie von einem Bankmitarbeiter abgeholt werden müsse, zusammen mit der PIN-Nummer der Karte.

Gegen 14.15 Uhr erschien eine unbekannte Person mit folgender an ihrer Haustür. Diese wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - südeuropäisches Erscheinungsbild
   - schwarze Haare
   - kleiner Schnurbart
   - dunkel gekleidet
   - ca. 165 cm groß
   - eventuell fußläufig unterwegs gewesen

Die Seniorin händigte ihm Bankkarte aus. Laut ihrer Aussage, zog sie die Bankkarte aus einer Schutzhülle heraus, in welcher sich ein Zettel mit ihrer PIN-Nummer befunden habe. Diese habe sie nicht vorgezeigt.

Danach flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Anschließend hoben die Täter bereits an einem Bankautomaten in Dülmen eine niedrige vierstellige Summe vom Konto der 90-Jährigen ab.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter der Telefonnummer 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 11:43

    POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg /Grauer Toyota Averso beschädigt

    Coesfeld (ots) - Auf dem Marktkauf-Parkplatz hat ein unbekannter Autofahrer am Samstag (29.11.25) einen grauen Toyota Averso beschädigt. Zwischen 12 Uhr und 12.45 Uhr liegt die Tatzeit. Neben dem Toyota parkte ein orangenfarbener Van. Die Schäden korrespondieren mit der Farbe. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:37

    POL-COE: Lüdinghausen, Münsterstraße/ Kellerabteile aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Münsterstraße sieben Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen. Die Tatzeiten liegen zwischen dem 18.11.25 und dem 28.11.25. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:26

    POL-COE: Nottuln, Niederstockumer Weg/ Fallrohr gestohlen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben ein Fallrohr von einer Sportanlage am Niederstockumer Weg gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 17.30 Uhr am Samstag (29.11.25) und 11.30 Uhr am Sonntag (30.11.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren