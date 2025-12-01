Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg /Grauer Toyota Averso beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf dem Marktkauf-Parkplatz hat ein unbekannter Autofahrer am Samstag (29.11.25) einen grauen Toyota Averso beschädigt. Zwischen 12 Uhr und 12.45 Uhr liegt die Tatzeit. Neben dem Toyota parkte ein orangenfarbener Van. Die Schäden korrespondieren mit der Farbe. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

