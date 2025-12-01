POL-COE: Nottuln, L874/ Grauer BMW Z3 Coupe beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag (29.11.25) einen grauen BMW Z3 Coupe beschädigt. Zwischen 16.40 Uhr und 21.15 Uhr stand dieser auf dem Wanderparkplatz Baumberge. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell