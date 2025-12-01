Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Niesweg/ EC-Karten gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben einer 75-jährigen Sendenerin am Freitag (28.11.25) zwei EC-Karten aus ihrem Portemonnaie entwendet. Gegen 12 Uhr verwickelte ein Mann sie an ihrem Auto am Parkplatz des Busbahnhofs in ein Gespräch. Währenddessen hantierte dieser mit einem Regenschirm herum, wodurch die Sicht auf die Beifahrerseite verdeckt war. Dort befand sich das Portemonnaie. Die Sendenerin merkte kurz darauf, dass zwei EC-Karten samt eines Zettels mit Pin fehlen, die sich in der Geldbörse befanden.

Den Mann wird wie folge beschrieben:

-männlich -rund 60 Jahre -circa 1,80 Meter -durchschnittliche Statur -grauer Mantel -dunkler Hut -dunkler Regenschirm -gebrochenes Deutsch

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell