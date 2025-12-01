Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letter Straße

Coesfelder wird nachts in der Innenstadt verprügelt - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein 41-jähriger Coesfelder alarmierte die Polizei nachdem er am 29.11.2025, gegen 02.00 Uhr in der Coesfelder Innenstadt (Bereich Letter Straße) von mehreren männlichen Personen angegriffen und mit Fäusten geschlagen wurde. Da er selbst unter dem Einfluss von Alkohol stand, konnte er zum Sachverhalt nicht viele Details angeben. Bei den Tätern handelte es sich laut seiner Beschreibung, um ca. fünf ihm unbekannte Personen im Alter von ca. 20-30 Jahren mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Die Polizei rief einen Krankenwagen hinzu, der den Coesfelder zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus brachte.

Die Polizei Coesfeld bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02541-140.

