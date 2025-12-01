Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, B235/ Auto überschlägt sich

Coesfeld (ots)

Ein Auto hat sich am Sonntag (30.11.25) auf der B235 überschlagen. Gegen 20.35 Uhr befuhr die 51-jährige Fahrerin aus Castrop-Rauxel die Bundesstraße in Fahrtrichtung Lüdinghausen. Rund zwei Kilometer hinter Senden kam die Frau aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßengrabenüberführung. Durch die Kollision überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr befreite sie aus ihrem Auto. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße gesperrt.

