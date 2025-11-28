Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Beerlager Straße/Hausbewohnerin stößt auf Einbrecher

Coesfeld (ots)

Zwei Einbrecher traf eine 67-jährige Billerbeckerin am Freitagmorgen (28.11.) gegen 09.55 Uhr in ihrem Wohnhaus an. Dieses hatte sie erst kurz zuvor verlassen. Bei ihrer Rückkehr stellte sie zunächst eine eingeschlagene Fensterscheibe an ihrem Haus fest. Im Haus traf sie dann auf zwei Männer, die sich im Obergeschoss aufhielten. Als diese die Rückkehr der Bewohnerin bemerkten, flüchteten sie mit einer Handtasche als Beute aus dem Haus. Dabei stießen sie die 67-jährige zur Seite, die jedoch unverletzt blieb. Die weitere Flucht ging zunächst zu Fuß über die Beerlager Straße in Richtung Bahnübergang. Dort stiegen die Unbekannten in ein offensichtlich wartendes Fahrzeug und flüchteten damit weiter in unbekannte Richtung.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- männlich - 25 - 30 Jahre alt - 170 - 185 cm groß - schlanke, sportliche Statur - südeuropäisches Erscheinungsbild - beide komplett dunkel gekleidet - beiden trugen einen Kapuzenpullover, die Kapuze war jeweils auf den Kopf gezogen

Zum Fluchtfahrzeug liegt keine Beschreibung vor.

Die Polizei Coesfeld bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02541-140.

