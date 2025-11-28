PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Beerlager Straße/Hausbewohnerin stößt auf Einbrecher

Coesfeld (ots)

Zwei Einbrecher traf eine 67-jährige Billerbeckerin am Freitagmorgen (28.11.) gegen 09.55 Uhr in ihrem Wohnhaus an. Dieses hatte sie erst kurz zuvor verlassen. Bei ihrer Rückkehr stellte sie zunächst eine eingeschlagene Fensterscheibe an ihrem Haus fest. Im Haus traf sie dann auf zwei Männer, die sich im Obergeschoss aufhielten. Als diese die Rückkehr der Bewohnerin bemerkten, flüchteten sie mit einer Handtasche als Beute aus dem Haus. Dabei stießen sie die 67-jährige zur Seite, die jedoch unverletzt blieb. Die weitere Flucht ging zunächst zu Fuß über die Beerlager Straße in Richtung Bahnübergang. Dort stiegen die Unbekannten in ein offensichtlich wartendes Fahrzeug und flüchteten damit weiter in unbekannte Richtung.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - 25 - 30 Jahre alt
   - 170 - 185 cm groß
   - schlanke, sportliche Statur
   - südeuropäisches Erscheinungsbild
   - beide komplett dunkel gekleidet
   - beiden trugen einen Kapuzenpullover, die Kapuze war jeweils auf 
     den Kopf gezogen

Zum Fluchtfahrzeug liegt keine Beschreibung vor.

Die Polizei Coesfeld bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02541-140.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 10:47

    POL-COE: Senden, Walskamp/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Am Walskamp sind Unbekannte am Donnerstag (27.11.25) in ein Haus eingebrochen. Zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr öffneten die Täter gewaltsam eine Tür. Die Täter entwendeten unter anderem Schmuck. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 09:39

    POL-COE: Senden, Gettruper Straße/ Einbrüche in Kellerabteile

    Coesfeld (ots) - An der Gettruper Straße sind Unbekannte in Kellerabteile eingebrochen. Zwischen 23 Uhr am Mittwoch (26.11.25) und 11.30 Uhr am Donnerstag (27.11.25) brachen die Täter zunächst eine Haustür auf. Sie gelangten in einen Keller, wo es bim Versuch eines Aufbruchs blieb. Im direkt angrenzenden Mehrfamilienhaus brachen die Unbekannten in zwei ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 09:24

    POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Lindenweg/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Lindenweg in Darfeld über ein Fenster in ein Haus eingebrochen. Zuvor brachen die Täter dieses auf. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Mittwoch (26.11.25) und 13 Uhr am Donnerstag (27.11.25). Angaben zum möglichen Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren