POL-COE: Senden, Walskamp/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Lindenweg in Darfeld über ein Fenster in ein Haus eingebrochen. Zuvor brachen die Täter dieses auf. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Mittwoch (26.11.25) und 13 Uhr am Donnerstag (27.11.25). Angaben zum möglichen Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

mehr