POL-COE: Senden, Walskamp/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Am Walskamp sind Unbekannte am Donnerstag (27.11.25) in ein Haus eingebrochen. Zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr öffneten die Täter gewaltsam eine Tür. Die Täter entwendeten unter anderem Schmuck. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
