POL-COE: Coesfeld, Dieselstraße/Einbruch in Lagerräume
Coesfeld (ots)
In die Lagerräume eines Unternehmens an der Dieselstraße brachen unbekannte Täter am frühen Freitagmorgen (28.11.) gegen 01.00 Uhr ein. Sie hebelten eine Tür auf und öffneten mehrere weitere sowie ein Rolltor. Die Räumlichkeiten durchsuchten sie offenbar. Bislang liegen keine Angaben zu möglicher Beute vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Rufnummer 02541-140 entgegen.
