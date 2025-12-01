POL-COE: Senden, Sperberweg/ Einbruch in Wohnung
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Sperberweg in eine Wohnung eingebrochen. Zwischen 16.30 Uhr am Freitag (28.11.25) und 14.15 Uhr am Sonntag (30.11.25) hebelten die Täter ein Fenster auf. Angaben über Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
