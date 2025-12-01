PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Senden, Sperberweg/ Einbruch in Wohnung

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Sperberweg in eine Wohnung eingebrochen. Zwischen 16.30 Uhr am Freitag (28.11.25) und 14.15 Uhr am Sonntag (30.11.25) hebelten die Täter ein Fenster auf. Angaben über Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

