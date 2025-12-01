PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Münsterstraße/ Tankstelle überfallen

Coesfeld (ots)

Eine unbekannte Person hat am Samstag (29.11.25) die Westfalen Tankstelle an der Münsterstraße überfallen. Gegen 21.30 Uhr betrat die maskierte Person den Verkaufsraum und forderte den Mitarbeiter auf, Bargeld herauszugeben. Der Aufforderung kam dieser nach. Eine mögliche Waffe war nicht zu sehen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - Mitte 20
   - rote Maske
   - schwarz/blaue Northface Jacke mit einem Aufdruck der 
     Freiheitsstatue vorne und hinten
   - braun/grüne Handschuhe
   - schwarze Hose
   - weiße Sneaker
   - sprach Hochdeutsch

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

