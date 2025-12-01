Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Münsterstraße/ Tankstelle überfallen

Coesfeld (ots)

Eine unbekannte Person hat am Samstag (29.11.25) die Westfalen Tankstelle an der Münsterstraße überfallen. Gegen 21.30 Uhr betrat die maskierte Person den Verkaufsraum und forderte den Mitarbeiter auf, Bargeld herauszugeben. Der Aufforderung kam dieser nach. Eine mögliche Waffe war nicht zu sehen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - Mitte 20 - rote Maske - schwarz/blaue Northface Jacke mit einem Aufdruck der Freiheitsstatue vorne und hinten - braun/grüne Handschuhe - schwarze Hose - weiße Sneaker - sprach Hochdeutsch

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell