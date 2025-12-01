PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Konermannstraße
alkoholisierter Fahrradfahrer fährt gegen geparktes Auto

Coesfeld (ots)

Ein 48-jähriger Fahrradfahrer aus Nordkirchen befuhr am 30.11.2025, gegen 11.20 Uhr, die Konermannstraße in Ascheberg. Dort kommt er von der Fahrbahn ab und fiel auf ein geparktes Auto. Durch den Knall aufmerksam geworden, schaute der Halter des Autos aus dem Fenster und begab sich sofort zu der Unfallstelle. Dort angekommen fand er den Radfahrer noch hinter dem Auto liegend vor. Er half ihm auf und rief die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von ca. 2.4 Promille. Auf der Polizeiwache in Lüdinghausen entnahm man ihm eine Blutprobe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld

