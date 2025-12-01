PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden/ Falscher Bankmitarbeiter erbeutet Geld

Coesfeld (ots)

Ein falscher Bankmitarbeiter hat am Sonntag (30.11.25) Geld von einer 74-jährigen Sendenerin erbeutet. Gegen 13.05 Uhr meldete dieser sich telefonisch. Er gab vor, dass es einen sicherheitsrelevanten Vorfall auf dem Konto gegeben habe. Der Betrüger brachte die Frau dazu, die Daten zum Onlinebanking preiszugeben. Daraufhin buchte er einen fünfstelligen Betrag ab.

Aktuell kommt es im Kreis Coesfeld immer wieder zu solchen Anrufen, in denen sich Betrüger als Bankmitarbeiter ausgeben. Bankmitarbeiter fordern niemals telefonisch die Herausgabe von EC-Karten, Daten zum Onlinebanking oder PIN-Nummern. Sollten solche Anrufe eingehen, wird geraten, sofort die Polizei zu informieren und sich nicht auf die Forderungen des Anrufers einzulassen. Sensibilisieren Sie Ihre älteren Angehörigen!

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 10:33

    POL-COE: Senden, Münsterstraße/ Tankstelle überfallen

    Coesfeld (ots) - Eine unbekannte Person hat am Samstag (29.11.25) die Westfalen Tankstelle an der Münsterstraße überfallen. Gegen 21.30 Uhr betrat die maskierte Person den Verkaufsraum und forderte den Mitarbeiter auf, Bargeld herauszugeben. Der Aufforderung kam dieser nach. Eine mögliche Waffe war nicht zu sehen. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - männlich - Mitte 20 - rote Maske - schwarz/blaue ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren