Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden/ Falscher Bankmitarbeiter erbeutet Geld

Coesfeld (ots)

Ein falscher Bankmitarbeiter hat am Sonntag (30.11.25) Geld von einer 74-jährigen Sendenerin erbeutet. Gegen 13.05 Uhr meldete dieser sich telefonisch. Er gab vor, dass es einen sicherheitsrelevanten Vorfall auf dem Konto gegeben habe. Der Betrüger brachte die Frau dazu, die Daten zum Onlinebanking preiszugeben. Daraufhin buchte er einen fünfstelligen Betrag ab.

Aktuell kommt es im Kreis Coesfeld immer wieder zu solchen Anrufen, in denen sich Betrüger als Bankmitarbeiter ausgeben. Bankmitarbeiter fordern niemals telefonisch die Herausgabe von EC-Karten, Daten zum Onlinebanking oder PIN-Nummern. Sollten solche Anrufe eingehen, wird geraten, sofort die Polizei zu informieren und sich nicht auf die Forderungen des Anrufers einzulassen. Sensibilisieren Sie Ihre älteren Angehörigen!

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell