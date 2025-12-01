POL-COE: Lüdinghausen, Münsterstraße/ Kellerabteile aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben einer 75-jährigen Sendenerin am Freitag (28.11.25) zwei EC-Karten aus ihrem Portemonnaie entwendet. Gegen 12 Uhr verwickelte ein Mann sie an ihrem Auto am Parkplatz des Busbahnhofs in ein Gespräch. Währenddessen hantierte dieser mit einem Regenschirm herum, wodurch die Sicht auf die Beifahrerseite verdeckt war. Dort befand sich das Portemonnaie. Die Sendenerin merkte kurz darauf, dass ...

