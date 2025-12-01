POL-COE: Lüdinghausen, Münsterstraße/ Kellerabteile aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben an der Münsterstraße sieben Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen. Die Tatzeiten liegen zwischen dem 18.11.25 und dem 28.11.25. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
