POL-COE: Nottuln, Niederstockumer Weg/ Fallrohr gestohlen

Coesfeld (ots) - Ein falscher Bankmitarbeiter hat am Sonntag (30.11.25) Geld von einer 74-jährigen Sendenerin erbeutet. Gegen 13.05 Uhr meldete dieser sich telefonisch. Er gab vor, dass es einen sicherheitsrelevanten Vorfall auf dem Konto gegeben habe. Der Betrüger brachte die Frau dazu, die Daten zum Onlinebanking preiszugeben. Daraufhin buchte er einen fünfstelligen Betrag ab. Aktuell kommt es im Kreis Coesfeld immer ...

