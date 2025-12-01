POL-COE: Nottuln, Niederstockumer Weg/ Fallrohr gestohlen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben ein Fallrohr von einer Sportanlage am Niederstockumer Weg gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 17.30 Uhr am Samstag (29.11.25) und 11.30 Uhr am Sonntag (30.11.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
