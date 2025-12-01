POL-COE: Ascheberg, Herbern, Benediktus-Kirchplatz/ Reifen zerstochen

Coesfeld (ots) - Besorgte Passanten und Verkehrsteilnehmer riefen am Sonntag (30.11.) gegen 18.50 Uhr die Polizei zur Hansestraße in Coesfeld (Höhe Bahnhof). Dort hatte ein Mann Einkaufswagen sowie einen Findling auf die Fahrbahn gestellt. Bei Eintreffen der Polizei verhielt sich der Verdächtige aggressiv und bedrohlich. Als er schließlich mit geballten Fäusten auf die eingesetzten Beamten zulief, setzten diese ...

