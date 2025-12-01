POL-COE: Ascheberg, Herbern, Benediktus-Kirchplatz/ Reifen zerstochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben am Benediktus-Kirchplatz in Herbern Reifen eines Toilettenwagens, Getränkekühlanhängers und Kofferanhängers zerstochen. Die Tatzeiten liegen zwischen 17 Uhr am Samstag (29.11.25) und 7 Uhr am Montag (1.12.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell