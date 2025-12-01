Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hansestraße

Randalierer verletzt Polizisten

Coesfeld (ots)

Besorgte Passanten und Verkehrsteilnehmer riefen am Sonntag (30.11.) gegen 18.50 Uhr die Polizei zur Hansestraße in Coesfeld (Höhe Bahnhof). Dort hatte ein Mann Einkaufswagen sowie einen Findling auf die Fahrbahn gestellt. Bei Eintreffen der Polizei verhielt sich der Verdächtige aggressiv und bedrohlich. Als er schließlich mit geballten Fäusten auf die eingesetzten Beamten zulief, setzten diese Pfefferspray ein, welches jedoch nur bedingt Wirkung zeigte.

Der 32-Jährige Mann aus Münster mit nigerianischer Staatsbürgerschaft verhielt sich weiter körperlich aggressiv und ging erneut bedrohlich auf die Beamten zu. Um den Angreifer auf Distanz zu halten, setzten diese nun den Einsatzmehrzweckstock ein. Als der Mann einen Einsatzmehrzweckstock ergriff und versuchte, ihn dem Beamten zu entreißen, stürzte dieser zu Boden und verletzte sich.

Schließlich gelang es den Beamten, den 32-Jährigen auf einem angrenzenden Parkplatz zu überwältigen und ihm Handfesseln anzulegen. Anschließend brachten die Beamten ihn in das Polizeigewahrsam in Dülmen.

Von dort aus sollte er nach einer Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine psychiatrische Klinik gebracht werden. Dagegen sperrte er sich körperlich massiv. Zuvor hatte er in der Zelle seinen eigenen Kot auf seinem Körper verteilt und die Zelle ebenfalls damit beschmiert. Er griff die Polizisten erneut körperlich an und versuchte, einen Beamten am Kopf zu Boden zu ziehen, was ihm jedoch nicht gelang. Letztendlich gelang es mit mehreren Beamten, den Mann zu fixieren und so den Transport im Rettungswagen zu ermöglichen.

Die Beamten blieben hierbei rein körperlich unverletzt, wurden jedoch massiv durch die Fäkalien des Beschuldigten verschmutzt.

Insgesamt wurden bei dem Einsatz zwei Polizeibeamte verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Einer der Beamten war aufgrund seiner erlittenen Verletzungen nicht mehr dienstfähig.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell