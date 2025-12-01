PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck/Polizei klärt Einbrüche auf

Coesfeld (ots)

Zum Täter führten die Ermittlungen der Polizei nun im Fall von zwei Einbrüchen, die sich im Sommer des vergangenen Jahres in Havixbeck ereignet hatten.

Am Morgen des 31.07.2024 waren bis Dato Unbekannte in ein Sanitätshaus an der Hauptstraße eingebrochen sowie im Zeitraum vom 26.07.2024 bis 01.08.2024 in den Keller eines Wohnhauses an der Josef-Heydt-Straße.

In beiden Fällen konnten die Spuren, welche die Polizei damals an den Tatorten sicherte, nun einem Tatverdächtigen zugeordnet werden. Verantwortlich für die Taten ist demnach ein 32-jähriger Münsteraner, der nach einer Reihe von Einbrüchen bereits im Oktober festgenommen wurde und seitdem in Haft sitzt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6153005

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

