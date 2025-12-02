Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Selmer Straße/ Alkoholisiert Auto in Graben gesetzt

Coesfeld (ots)

Zeugen entdeckten am Montag (01.12.25) an der Selmer Straße ein Auto in einem Graben. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der 57-jährige Fahrer aus Olfen aus dem Wirtschaftsweg "Markenweg" nach links auf die B 236 in Fahrtrichtung Olfen abzubiegen, was misslang. Gegen 21.40 Uhr halfen die Zeugen dem 57-Jährigen aus dem Fahrzeug. Ein freiwilliger Alkoholtest war mit über zwei Promille positiv. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Mann in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 57-Jährigen ein.

