PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Selmer Straße/ Alkoholisiert Auto in Graben gesetzt

Coesfeld (ots)

Zeugen entdeckten am Montag (01.12.25) an der Selmer Straße ein Auto in einem Graben. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der 57-jährige Fahrer aus Olfen aus dem Wirtschaftsweg "Markenweg" nach links auf die B 236 in Fahrtrichtung Olfen abzubiegen, was misslang. Gegen 21.40 Uhr halfen die Zeugen dem 57-Jährigen aus dem Fahrzeug. Ein freiwilliger Alkoholtest war mit über zwei Promille positiv. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Mann in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 57-Jährigen ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 15:57

    POL-COE: Havixbeck/Polizei klärt Einbrüche auf

    Coesfeld (ots) - Zum Täter führten die Ermittlungen der Polizei nun im Fall von zwei Einbrüchen, die sich im Sommer des vergangenen Jahres in Havixbeck ereignet hatten. Am Morgen des 31.07.2024 waren bis Dato Unbekannte in ein Sanitätshaus an der Hauptstraße eingebrochen sowie im Zeitraum vom 26.07.2024 bis 01.08.2024 in den Keller eines Wohnhauses an der Josef-Heydt-Straße. In beiden Fällen konnten die Spuren, ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 14:52

    POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Seppenrader Straße/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind an der Seppenrader Straße in Seppenrade in Büroräume eingebrochen. Zwischen 14.45 Uhr am Freitag (28.11.25) und 7.15 Uhr am Montag (01.12.25) öffneten die Täter gewaltsam eine Tür und entwendeten Bargeld. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 14:49

    POL-COE: Dülmen, Coesfelder Straße/ Unfallbeteiligter gesucht

    Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten E-Bike-Fahrer. Gegen 1.30 Uhr half eine 30-jährige Dülmenerin mit weiteren Zeugen am Sonntag (30.11.25) einem zuvor gestürzten E-Bike-Fahrer. Während der Versorgung des Mannes stand die Ersthelferin auf. Ein unbekannter E-Bike-Fahrer fuhr in dem Moment an ihr vorbei und berührte sie mit dem Lenker. Daraufhin stürzten beide. Der Unbekannte fragte zwar, ob ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren