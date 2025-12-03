PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Nottuln, Darup, Schwester-Helma-Straße/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte hebelten an der Schwester-Helma-Straße in Darup am Dienstag (02.12.25) die Terrassentür eines Hauses auf. Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr. Die Täter erbeuteten Bargeld. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

