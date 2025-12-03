POL-COE: Nottuln, Darup, Schwester-Helma-Straße/ Einbruch

Coesfeld (ots) - In der Bauerschaft Esking sind Unbekannte am Dienstag (02.12.25) in zwei beieinanderliegende Häuser eingebrochen. Beim ersten schlugen die Täter die Fensterscheibe ein, beim zweiten öffneten Unbekannte gewaltsam ein Küchenfester. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Tatzeiten liegen zwischen 14.30 Uhr und 17.20 Uhr. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um ...

