POL-COE: Nordkirchen, Schlossstraße/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben an der Schlossstraße versucht, in einen Friseursalon einzubrechen. Zwischen 18.30 Uhr am Dienstag (02.12.25) und 8.30 Uhr am Mittwoch (03.12.25) gelang es nicht, die Eingangstür aufzubrechen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell