POL-COE: Dülmen, Markt/ Rathausscheiben beschädigt
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben vermutlich Schneebälle aus Kunstschnee gegen die Fensterfront des Rathauses geworden. Die Fenster wurden dabei beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr am Mittwoch (03.12.25) und 6.45 Uhr am Donnerstag (04.12.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
