Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Markt/ Rathausscheiben beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben vermutlich Schneebälle aus Kunstschnee gegen die Fensterfront des Rathauses geworden. Die Fenster wurden dabei beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr am Mittwoch (03.12.25) und 6.45 Uhr am Donnerstag (04.12.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

