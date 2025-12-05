POL-COE: Coesfeld, Reinigstraße
Einbruch in Einfamilienhaus
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag (04.12.2025), in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Reinigstraße in Coesfeld ein. Hierzu hebelten sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.
Zu möglichem Diebesgut kann zur Zeit noch nichts gesagt werden.
Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.
