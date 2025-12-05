Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Mühlenweg, Hülstener Straße

Radfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Am 04.12.2025, gegen 15.43 Uhr, befuhr eine 28-jährige Autofahrerin aus Dülmen den Mühlenweg in Dülmen in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Hülstener Straße missachtete die Dülmenerin die Vorfahrt eines 41-jährigen Fahrradfahrer aus Dülmen der auf dem Geh-/Radweg der Hülstener Straße fuhr. Sie erfasste den von links kreuzenden bevorrechtigten Radfahrer. Es kam zum Unfall bei dem der Radfahrer auf das Auto prallte und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Hierbei verletzte er sich schwer, und ein Rettungshubschrauber brachten ihn in ein Krankenhaus. Vor Ort konnte eine Lebensgefahr für den 41-Jährigen nicht ausgeschlossen werden. Ein Verkehrsunfallteam aus Recklinghausen wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb die Unfallörtlichkeit gesperrt.

