Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Krankenhaus, vermisster 89-jähriger Coesfelder

Coesfeld (ots)

Ein 89-jähriger Coesfelder wird vermisst. Seit dem 05.12.2025, ca. 12:45 Uhr ist der 89-jährige vom Krankenhaus Nottuln in unbekannte Richtung abgängig und bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht zurückgekehrt. Der Vermisste ist zu Fuß unterwegs und an Demenz erkrankt. Es ist nicht auszuschließen, dass der Vermisste öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Die Person wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 89 Jahre alt - 1,74 m groß - kurze graue Haare - schlanke Statur - blaue Steppjacke - dunkelblaue Jogginghose - Hausschuhe, barfuß - gfls. führt Person eine Tasche mit sich - keine Brille, keine Mütze

Bislang führten die eingeleiteten Suchmaßnahmen der Polizei unter Beteiligung von Mantrailer und Hubschrauber nicht zum Auffinden der Person. Aufgrund der Gesamtumstände ist ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in hilfloser Lage, möglicherweise auch im Bereich wenig genutzter Nebenwege oder fernab jeglicher Bebauung, befindet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell