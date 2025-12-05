PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Krankenhaus, vermisster 89-jähriger Coesfelder

Coesfeld (ots)

Ein 89-jähriger Coesfelder wird vermisst. Seit dem 05.12.2025, ca. 12:45 Uhr ist der 89-jährige vom Krankenhaus Nottuln in unbekannte Richtung abgängig und bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht zurückgekehrt. Der Vermisste ist zu Fuß unterwegs und an Demenz erkrankt. Es ist nicht auszuschließen, dass der Vermisste öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Die Person wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - 89 Jahre alt
   - 1,74 m groß
   - kurze graue Haare
   - schlanke Statur
   - blaue Steppjacke
   - dunkelblaue Jogginghose
   - Hausschuhe, barfuß
   - gfls. führt Person eine Tasche mit sich
   - keine Brille, keine Mütze

Bislang führten die eingeleiteten Suchmaßnahmen der Polizei unter Beteiligung von Mantrailer und Hubschrauber nicht zum Auffinden der Person. Aufgrund der Gesamtumstände ist ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in hilfloser Lage, möglicherweise auch im Bereich wenig genutzter Nebenwege oder fernab jeglicher Bebauung, befindet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 13:48

    POL-COE: Olfen, Kökelsum/ Automat aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Eine unbekannte Person hat auf einem Hof an der Straße Kökelsum einen Verkaufsautomaten für Eis aufgebrochen und die Bargeldkassette entwendet. Passiert ist das gegen 20.30 Uhr am Donnerstag (04.12.25). Eine Kamera zeichnete ein rotes Mercedes Sport Coupe auf, aus dem ein unbekannter Täter auf der Beifahrerseite ausstieg. Nach dem Aufbruch flüchteten die Personen in dem Auto in Richtung B235. Die ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 10:30

    POL-COE: Dülmen, Mühlenweg, Hülstener Straße / Radfahrer schwer verletzt

    Coesfeld (ots) - Am 04.12.2025, gegen 15.43 Uhr, befuhr eine 28-jährige Autofahrerin aus Dülmen den Mühlenweg in Dülmen in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Hülstener Straße missachtete die Dülmenerin die Vorfahrt eines 41-jährigen Fahrradfahrer aus Dülmen der auf dem Geh-/Radweg der Hülstener Straße fuhr. Sie erfasste den von links kreuzenden ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 09:25

    POL-COE: Coesfeld, Reinigstraße / Einbruch in Einfamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag (04.12.2025), in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Reinigstraße in Coesfeld ein. Hierzu hebelten sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zu möglichem Diebesgut kann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren