POL-COE: Coesfeld, Lette, Coesfelder Straße, K48, B474
Unfall im Kreuzungsbereich
Coesfeld (ots)
In Coesfeld, Lette befuhr am 06.12.2025, gegen 23.10 Uhr, ein 28-jähriger Autofahrer aus Coesfeld die K48 und beabsichtigte die B474 zu überqueren. Hierbei missachtete er das Stoppschild und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einer 60-jährigen Autofahrerin aus Coesfeld. Diese befuhr die B474 in FR Coesfeld. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrer und Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.
