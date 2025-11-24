Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere verletzte Kinder nach Schulbusunfall bei Weitendorf

Weitendorf (ots)

Bei einem Schulbusunfall in der Nähe von Weitendorf sind am Montagmorgen nach ersten Informationen vier Kinder und ein 43- jähriger Mann verletzt worden. Der mit 26 Kindern besetzte Schulbus sei gegen 07.20 Uhr auf der K 106 in Richtung Jülchendorf unterwegs gewesen, als der Bus frontal mit einem im Gegenverkehr befindlichen VW Caddy zusammenstieß. Der 43-jährige Fahrer des Caddys soll auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen und in der Folge in den Gegenverkehr geraten sein. Durch den Zusammenstoß wurden vier Kinder leicht verletzt (Kopfschmerzen/Schock). Der Fahrzeugführer des VWs wurde ebenfalls leicht verletzt und wollte sich eigenständig in ambulante Behandlung begeben. Die Schulkinder wurden mit einem Ersatzbus zu den Schulen nach Sternberg befördert. Am Caddy entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die K 106 für circa eine Stunde voll gesperrt werden.

