Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Berghover Weg
Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzten am 05.12.2025, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr, die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses und brachen ein. Hierzu hebelten sie eine Eingangstür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Als der Einbruch entdeckt wurde, konnte nicht aus geschlossen werden, dass die Einbrecher noch im Gebäude sind. Die Polizei umstellte und durchsuchte das Haus, konnte jedoch niemanden mehr antreffen.

Angaben zu möglichem Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

