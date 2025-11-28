PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Trickbetrüger unterwegs +++ Kabeldiebe schlagen zu

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Trickbetrüger unterwegs,

Oberursel, Vorstadt, Donnerstag, 27.11.2025, 16:50 Uhr

(ro)In Oberursel war am Donnerstagnachmittag ein Trickbetrüger unterwegs. Der Unbekannte betrat gegen 16:50 Uhr ein Frisörgeschäft in der "Vorstadt" und gab vor, zwei Messbecher kaufen zu wollen. Hierbei lenkte er die Mitarbeiterin geschickt ab, sodass er nicht nur mit dem Rückgeld, sondern auch mit dem zuvor zum Bezahlen vorgezeigten 100 Euro-Schein den Laden wieder verließ. Der Betrug fiel erst kurze Zeit später auf. Der Mann wird als ca. 170cm groß, 30 bis 35 Jahre alt und mit hellbraunen Augen beschrieben. Auffällig seien die "orange-braunen" kurzen Haare sowie der Vollbart in gleicher Farbe gewesen. Er trug eine dunkelblaue Jacke, eine schwarze Jeans sowie schwarze Schuhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ihre Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Kabeldiebe schlagen zu,

Grävenwiesbach-Heinzenberg, Mühlweg, Donnerstag, 27.11.2025, 02:45 Uhr bis 03:50 Uhr

(ro)Kabeldiebe haben in der Nacht zum Donnerstag in Grävenwiesbach-Heinzenberg zugeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen begaben sich die Täter zwischen 02:45 Uhr und 03:50 Uhr auf ein Firmengrundstück im Mühlweg und entwendeten Installationskabel im Wert von rund 1.000 Euro. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer gehandelt haben, die mit einem Fahrzeug dort gewesen sein sollen. Eine nähere Beschreibung liegt bislang nicht vor. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Diebstahl in zusammenhangstehen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 in Verbindung.

