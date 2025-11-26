PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Festnahmen nach räuberischem Diebstahl +++ Sperrung nach Auffahrunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Festnahmen nach räuberischem Diebstahl, Glashütten, Dornsweg, Dienstag, 25.11.2025, 13.45 Uhr

(da)Nach einem räuberischen Diebstahl in Glashütten klickten für die beiden Tatverdächtigen am Dienstagmittag die Handschellen. Gegen 13:45 Uhr betraten die zwei einen Supermarkt im Dornsweg. Dort gingen sie durch die Verkaufsräume und steckten diverse Lebensmittel und Hygieneartikel in ihre Jackentaschen. Sie wurden jedoch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei ihrer Tat beobachtet. Als diese sie im Kassenbereich auf die nicht bezahlte Ware ansprachen, ergriffen die Diebe die Flucht. Dabei schubste einer eine Mitarbeiterin zu Boden und verletzte diese dadurch. Einer der beiden Flüchtigen konnte jedoch bereits im unmittelbaren Nahbereich gestellt werden, sein Komplize wurde kurze Zeit später auf seiner Flucht von der Polizei festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 34 und 44 Jahren wurden daraufhin zur Polizeistation Königstein gebracht, wo sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden. Gegen sie wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

2. Sperrung nach Auffahrunfall,

Landesstraße 3205 bei Bad Homburg, Dienstag, 25.11.2025, 11.40 Uhr

(da)Am Dienstag musste die Landesstraße 3205 bei Bad Homburg infolge eines Auffahrunfalls zeitweise gesperrt werden. Gegen 11.40 Uhr fuhren ein Dacia, ein Renault und ein VW in dieser Reihenfolge von Ober-Erlenbach in Richtung Bad Homburg. Nun mussten der Dacia und der Renault verkehrsbedingt halten. Dies nahm der VW-Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge zu spät wahr und fuhr auf den Renault auf, der wiederum in den Dacia geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 12.000 Euro. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit. Die Insassen des Renault wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme musste der besagte Streckenabschnitt zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell