PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ostwall/Schwarzer 3er BMW beschädigt

Coesfeld (ots)

Am Ostwall hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag (05.12.25) einen schwarzen 3er BMW beschädigt. Zwischen 8 Uhr und 14 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz P3. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 10:45

    POL-COE: Nordkirchen/ Einbrüche

    Coesfeld (ots) - An der Bergstraße sind Unbekannte in ein Haus eingebrochen. Zwischen 14 Uhr am Samstag (06.12.25) und 14.30 Uhr am Sonntag (07.12.25) hebelten die Täter eine Terrassentür auf. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Auch in Südkirchen waren Einbrecher aktiv. An der Straße zum Schembach öffnete die Täter am Samstag (06.12.25) die Terrassentür eines Hauses gewaltsam. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr und 20.35 Uhr. Ob die Täter ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:35

    POL-COE: Dülmen, L580 / Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

    Coesfeld (ots) - Ein aufmerksames Ehepaar bemerkte am 07.12.2025, gegen 22.45 Uhr, einen 35-jährigen Dülmener und dessen Rad am Rande des Geh-und Radweges der L580 in Dülmen auf dem Boden liegen. Sie hielten an und riefen einen Rettungswagen und verständigten die Polizei. Bei der Unfallaufnahme gab der Dülmener der Polizei gegenüber spontan an, mit seinem Rad ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:24

    POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Schulze Frenkings Hof/ Hütte aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben eine Hütte am Schulze Frenkings Hof am Sonntag (07.12.25) aufgebrochen. Zwischen 00.10 Uhr und 10.45 Uhr liegt die Tatzeit. Die Täter entwendeten unter anderem Leuchtschilder und alkoholische Getränke. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren