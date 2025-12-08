POL-COE: Lüdinghausen, Ostwall/Schwarzer 3er BMW beschädigt

Coesfeld (ots) - An der Bergstraße sind Unbekannte in ein Haus eingebrochen. Zwischen 14 Uhr am Samstag (06.12.25) und 14.30 Uhr am Sonntag (07.12.25) hebelten die Täter eine Terrassentür auf. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Auch in Südkirchen waren Einbrecher aktiv. An der Straße zum Schembach öffnete die Täter am Samstag (06.12.25) die Terrassentür eines Hauses gewaltsam. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr und 20.35 Uhr. Ob die Täter ...

mehr