POL-COE: Lüdinghausen, Ostwall/Schwarzer 3er BMW beschädigt
Coesfeld (ots)
Am Ostwall hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag (05.12.25) einen schwarzen 3er BMW beschädigt. Zwischen 8 Uhr und 14 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz P3. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
