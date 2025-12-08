PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

An der Bergstraße sind Unbekannte in ein Haus eingebrochen. Zwischen 14 Uhr am Samstag (06.12.25) und 14.30 Uhr am Sonntag (07.12.25) hebelten die Täter eine Terrassentür auf. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor.

Auch in Südkirchen waren Einbrecher aktiv. An der Straße zum Schembach öffnete die Täter am Samstag (06.12.25) die Terrassentür eines Hauses gewaltsam. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr und 20.35 Uhr. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. In beiden Fällen bittet die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

