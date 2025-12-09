PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck/ Mit Schockanruf Geld erbeutet

Coesfeld (ots)

Mit einem Schockanruf haben Betrüger am Montag (08.12.25) einen höheren fünfstelligen Betrag erbeutet. Gegen 14 Uhr erhielt eine 83-jährige Billerbeckerin den Anruf. Die falschen Polizisten erzählten, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nur die Zahlung einer Kaution würde ihr das Gefängnis ersparen. Die Billerbeckerin ging zu ihrer Bank, holte das Geld ab und übergab dieses mit Schmuck an einen Unbekannten auf einem Parkplatz in der Nähe des Billerbecker Doms. Die Täter gaben der 83-Jährigen fortlaufende Handlungsaufforderungen und hielten das Telefonat rund zweieinhalb Stunden aufrecht. Nach der Übergabe ging der Unbekannte weg.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

   -25-30 Jahre alt -Mitteleuropäisches Erscheinungsbild -circa 1,70 
Meter groß -normale Statur -ohne Bart -Winterjacke mit Pelzmütze

Die Polizei Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise und fragt, wer gegen 16 Uhr/16.30 Uhr im Bereich des Doms auswärtige Autos oder Taxis gesehen hat. Zudem gibt sie folgende Tipps:

   - Übergeben Sie generell keine Wertgegenstände oder Bargeld an 
     Polizei oder Staatsanwaltschaft.
   - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der 
     die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer 
     der Behörde selbst heraus.
   - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten!
   - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen 
     Verhältnissen preis.
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie 
     einfach auf.
   - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.
   - Beenden Sie das Telefonat und wählen Sie selbstständig die 110.
   - Geben Sie die Verhaltenstipps an ältere Familienmitglieder 
     weiter. Sprechen Sie mit ihnen und heften Sie diese Tipps an gut
     sichtbare Orte, damit sie jederzeit in Sichtweite sind.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 10:49

    POL-COE: Dülmen, Buldern, Brockstraße / Einbruch in Einfamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag (05.12.2025, 18.00 Uhr) auf Samstag (06.12.2025, 11.00 Uhr) in ein Einfamilienhaus auf der Brockstraße in Dülmen, Buldern ein. Hierzu hebelten sie eine Eingangstür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut kann noch ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:49

    POL-COE: Lüdinghausen, Ostwall/Schwarzer 3er BMW beschädigt

    Coesfeld (ots) - Am Ostwall hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag (05.12.25) einen schwarzen 3er BMW beschädigt. Zwischen 8 Uhr und 14 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz P3. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:45

    POL-COE: Nordkirchen/ Einbrüche

    Coesfeld (ots) - An der Bergstraße sind Unbekannte in ein Haus eingebrochen. Zwischen 14 Uhr am Samstag (06.12.25) und 14.30 Uhr am Sonntag (07.12.25) hebelten die Täter eine Terrassentür auf. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Auch in Südkirchen waren Einbrecher aktiv. An der Straße zum Schembach öffnete die Täter am Samstag (06.12.25) die Terrassentür eines Hauses gewaltsam. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr und 20.35 Uhr. Ob die Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren