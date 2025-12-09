Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck/ Mit Schockanruf Geld erbeutet

Coesfeld (ots)

Mit einem Schockanruf haben Betrüger am Montag (08.12.25) einen höheren fünfstelligen Betrag erbeutet. Gegen 14 Uhr erhielt eine 83-jährige Billerbeckerin den Anruf. Die falschen Polizisten erzählten, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nur die Zahlung einer Kaution würde ihr das Gefängnis ersparen. Die Billerbeckerin ging zu ihrer Bank, holte das Geld ab und übergab dieses mit Schmuck an einen Unbekannten auf einem Parkplatz in der Nähe des Billerbecker Doms. Die Täter gaben der 83-Jährigen fortlaufende Handlungsaufforderungen und hielten das Telefonat rund zweieinhalb Stunden aufrecht. Nach der Übergabe ging der Unbekannte weg.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

-25-30 Jahre alt -Mitteleuropäisches Erscheinungsbild -circa 1,70 Meter groß -normale Statur -ohne Bart -Winterjacke mit Pelzmütze

Die Polizei Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise und fragt, wer gegen 16 Uhr/16.30 Uhr im Bereich des Doms auswärtige Autos oder Taxis gesehen hat. Zudem gibt sie folgende Tipps:

- Übergeben Sie generell keine Wertgegenstände oder Bargeld an Polizei oder Staatsanwaltschaft. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten! - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Beenden Sie das Telefonat und wählen Sie selbstständig die 110. - Geben Sie die Verhaltenstipps an ältere Familienmitglieder weiter. Sprechen Sie mit ihnen und heften Sie diese Tipps an gut sichtbare Orte, damit sie jederzeit in Sichtweite sind.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell