FW-OLL: Feuer in Wohngebäude - Gasheizung in Brand geraten

Wildeshausen (ots)

Am Donnerstagmorgen um kurz vor 7 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wildeshausen zu einer brennenden Heizung in einem Einfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße alarmiert.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte bestätigten vor Ort eine starke Rauchentwicklung aus dem 1. Obergeschoss des Gebäudes. Da die Bewohner das Haus glücklicherweise bereits unversehrt verlassen hatten, schickte der Einsatzleiter einen Angriffstrupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung ins Gebäudeinnere.

Die Feuerwehrkräfte konnten den Brandherd schnell lokalisieren: Im ersten Obergeschoss stand die Gasheizung des Hauses in Flammen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile, insbesondere das Dach, verhindert werden. Gegen 7:30 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet.

Im Anschluss erfolgten umfangreiche Belüftungsmaßnahmen sowie Nachlöscharbeiten, um letzte Glutnester auszuschließen. Gegen 09:00 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr vollständig beendet.

Die Bewohner hatten einen lauten Knall gehört und daraufhin Rauch bemerkt. Dank ihres schnellen Handelns konnten sie sich selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr Wildeshausen war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Zudem befanden sich ein Rettungswagen sowie Mitarbeiter des Energieversorgers an der Einsatzstelle. Diese wurde nach Abschluss der Maßnahmen an die Polizei übergeben.

