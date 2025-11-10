Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Verkehrsunfall mit Schultransporter in Neerstedt

Neerstedt (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 8.30 Uhr auf der Hauptstraße in Neerstedt zu einem Verkehrsunfall mit einem Schultransporter, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Der Transporter war mit insgesamt acht Personen besetzt - einem Fahrer sowie sieben Grundschulkindern, die auf dem Weg zur Schule waren. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Fahrer während der Fahrt ein medizinisches Problem, verlor das Bewusstsein und prallte infolgedessen mit dem Fahrzeug gegen einen Baum.

Aufgrund der Anzahl der Insassen und der zunächst unklaren Lage alarmierte die Leitstelle Oldenburg die Einsatzkräfte mit dem Stichwort Massenanfall von Verletzten bis maximal 10 Personen. Dies führte zur Entsendung mehrerer Rettungsmittel aus dem gesamten Landkreis, darunter ein Notarzt sowie übergeordnete Führungskräfte.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass keine Personen im Fahrzeug eingeklemmt waren. Der Fahrer wurde schwerer verletzt, zwei Kinder erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die übrigen Kinder blieben unverletzt und konnten im weiteren Verlauf von ihren Eltern abgeholt werden.

Da es sich bei dem Schultransporter um ein Elektrofahrzeug handelte, kontrollierte die Feuerwehr die Hochvoltbatterie sowie die Zuleitungen sorgfältig auf mögliche Beschädigungen. Eine Gefährdung konnte dabei ausgeschlossen werden.

Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell