PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen
Aloystraße, Einbruch in Wohnung

Coesfeld (ots)

Die Wohnungseingangstür einer Erdgeschosswohnung brachen unbekannte Täter am Montag, den 08.12.2025, in der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 17:50 Uhr auf und gelangten so in die Wohnung.

Hier durchwühlten und durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Sie erbeuteten eine bisher unbekannte Summe an Bargeld, sowie eine Armbanduhr.

Anschließend flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 08:14

    POL-COE: Billerbeck, Johannisstraße/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Montag (08.12.25) in ein Haus an der Johannisstraße eingebrochen. Zwischen 6.30 Uhr und 16.45 Uhr hebelten die Täter eine Tür auf. Angaben über mögliches Diebesgut liegen nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 08:05

    POL-COE: Billerbeck/ Mit Schockanruf Geld erbeutet

    Coesfeld (ots) - Mit einem Schockanruf haben Betrüger am Montag (08.12.25) einen höheren fünfstelligen Betrag erbeutet. Gegen 14 Uhr erhielt eine 83-jährige Billerbeckerin den Anruf. Die falschen Polizisten erzählten, dass die Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nur die Zahlung einer Kaution würde ihr das Gefängnis ersparen. Die Billerbeckerin ging zu ihrer Bank, holte das Geld ab und übergab ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:49

    POL-COE: Dülmen, Buldern, Brockstraße / Einbruch in Einfamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag (05.12.2025, 18.00 Uhr) auf Samstag (06.12.2025, 11.00 Uhr) in ein Einfamilienhaus auf der Brockstraße in Dülmen, Buldern ein. Hierzu hebelten sie eine Eingangstür auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut kann noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren