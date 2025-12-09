POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Seppenrader Straße/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Die Wohnungseingangstür einer Erdgeschosswohnung brachen unbekannte Täter am Montag, den 08.12.2025, in der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 17:50 Uhr auf und gelangten so in die Wohnung. Hier durchwühlten und durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten eine bisher unbekannte Summe an Bargeld, sowie eine Armbanduhr. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt vom ...

mehr