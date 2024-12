Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Verdacht des Einschleusens von Ausländern: Durchsuchungsmaßnahmen der Bundespolizei

Halle (Saale) (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Halle ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern.

Am 18. Dezember 2024 vollstreckten Beamte der Bundespolizei ab 06:40 Uhr einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Halle (Saale). Hierzu kamen insgesamt 18 Einsatzkräfte der Bundespolizei zum Einsatz. Durchsucht wurde die Wohnung des 37-jährigen Beschuldigten.

Dem Deutschen wird zur Last gelegt einem Anderen bei dem unerlaubten Aufenthalt im Bundesgebiet Hilfe geleistet und dafür einen Vorteil erhalten zu haben. Eine Spontanäußerung eines nigerianischen Staatsangehörigen bei der Einreisekontrolle am Flughafen Frankfurt am Main, führten die Ermittlungen nach Halle (Saale). Bei der Beantwortung der Frage zur Unterbringung des unerlaubt eingereisten Mannes in Deutschland geriet der Beschuldigte unter oben genannten Straftatverdacht.

Die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg wurden durch einen Datenspürhund des Landes Sachsen-Anhalt unterstützt. Dabei konnten die gesuchten Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Durch die anschließende Sicherung und Auswertung sollen weitere Beweise gegen den Beschuldigten erlangt werden.

Dieser wollte sich zur Tat nicht äußern, wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit zur Dienststelle der Bundespolizei genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern entsprechend an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell